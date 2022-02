Les familles des étudiants marocains résidant en Ukraine manifestent à Rabat

Des familles d'étudiants marocains en Ukraine ont organisé, ce vendredi, leur première manifestation devant le siège du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Elles ont exhorté le gouvernement à intervenir d'urgence pour trouver une solution pour leurs enfants bloqués en Ukraine.

Les familles ont exigé une action diplomatique marocaine urgente, similaire à celle des autres pays qui tentent de rapatrier leurs ressortissants, afin de protéger la vie des Marocains et pour discuter des moyens de les évacuer dès que possible, par les postes-frontières des pays voisins de l'Ukraine.

Les familles, qui affirment suivre la situation du pays d’Europe de l’Est et de leurs enfants à travers les réseaux sociaux, rapportent que des milliers d'étudiants marocains vivent dans une situation difficile face à la menace de leur intégrité physique, du fait de l'intensification des combats entre les forces russes et ukrainiennes.

Ce vendredi, l'ambassade du Maroc à Kiev a appelé tous les citoyens marocains ayant choisi de rester sur le sol ukrainien à «respecter les directives et les mesures de sécurité demandées par les autorités ukrainiennes». Ils ont ainsi été invité à «ne pas quitter les logements sauf en cas d'extrême nécessité», à «conserver en permanence ses papiers d'identité» et à une «communication constante avec l'ambassade et la cellule de crise désignée à cet effet».

La représentation diplomatique du Maroc a invité les personnes souhaitant quitter le territoire ukrainien à se rendre aux points de passage frontaliers pour se rendre en Roumanie, en Hongrie ou en Slovaquie, où l'accueil et des cellules d'escorte seront mises en place.