Arabie Saoudite : L'entreprise marocaine Zelij Invent primée au Forum des startups

L'entreprise marocaine Zelij Invent a reçu, jeudi à Médine en Arabie Saoudite, le deuxième prix de la catégorie leadership social, lors de la 9e édition du Forum des startups en Arabie Saoudite et dans le monde arabe.

À cette occasion, le Prince Faiçal Ben Salman Ben Abdelaziz, gouverneur de Médine, a remis une récompense de 37 600 rials saoudiens (95 000 dirhams) à l'équipe marocaine, ainsi que 188 000 rials (475 000 dirhams) à l'entreprise qui a remporté le premier prix de cette catégorie.

La startup marocaine Zelij Invent a été lancée par Saif Eddine Laalej lorsqu'il était étudiant de l'École nationale de commerce et de gestion de Tanger où il a conçu un pavé écologique, nommé Paveco, composé à 80% de déchets en plastique.

Une récompense du même montant a été attribuée à l'entreprise gagnante de la catégorie startups, tandis que les vainqueurs de la catégorie idées ont remporté un prix s'élevant à 56 000 rials (141 000 dirhams), contre 37 000 rials (93 000 dirhams) pour les entreprises arrivant en deuxième position dans toutes les catégories de la compétition.

Intervenant à cette occasion, le gouverneur de l'Autorité générale des petites et moyennes entreprises en Arabie Saoudite, Saleh Ben Ibrahim Al-Rasheed, a relevé que le lancement de la Vision 2030 à contribué à ce que le pays occupe la première place mondiale, parmi 190 pays, en termes de réformes du climat des affaires, selon le rapport Doing Business 2020.

Le Forum, organisé à Médine et qui a connu la participation de 60 startups internationales et 60 entreprises saoudiennes, ambitionne d'encourager l'attraction d'investisseurs locaux, régionaux et internationaux. Il vise également à offrir l'opportunité aux startups à travers le monde d'élargir leurs affaires et rencontrer des investisseurs saoudiens, ainsi qu'à faciliter l'accès pour ces petites entreprises au marché saoudien.