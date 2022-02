Ukraine : Des cellules d’accueil en Roumanie, Hongrie et Slovaquie pour les Marocains

Suite aux développements récents en Ukraine et son communiqué du 12 février dernier, l'ambassade du Royaume du Maroc à Kiev a appelé, ce vendredi, tous les citoyens marocains résidant dans le pays d’Europe de l’Est et ayant choisi de rester sur le sol ukrainien, à «respecter les directives et les mesures de sécurité demandées par les autorités ukrainiennes». Ainsi, l’ambassade appelle, dans un communiqué, à «ne pas quitter les logements sauf en cas d'extrême nécessité», de «conserver en permanence ses papiers d'identité» et une «communication constante avec l'ambassade et la cellule de crise désignée à cet effet».

Pour les citoyens qui ont décidé de partir, l'ambassade du Maroc à Kiev, en étroite coordination avec les ambassades du royaume dans les pays voisins, «veille à faciliter le processus de traversée des citoyens marocains depuis l'Ukraine dans des conditions sûres», poursuit le communiqué. Dans ce contexte, et compte tenu de la fermeture de l'espace aérien ukrainien, la représentation diplomatique du Maroc a invité les personnes souhaitant quitter le territoire ukrainien à se rendre aux points de passage frontaliers» pour se rendre en Roumanie, en Hongrie ou en Slovaquie, où l'accueil et des cellules d'escorte seront mises en place.

L'ambassade invite ainsi les Marocains de contacter la cellule de crise au siège du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger sur les deux numéros verts 0800 502683 depuis l'Ukraine et 0537663300 depuis le Maroc.