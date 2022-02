Une guerre interne au sein du FFD après le limogeage de Hamid Chabat

Les guerres intestines s’intensifient au sein du Front des forces démocratiques à l’approche du Congrès national, prévu les 26 et 27 mars prochains. Ainsi, après la décision de limoger Hamid Chabat du poste de secrétaire régional du parti à Fès-Meknès, le secrétaire général du Parti de l’Olive vient de limoger son responsable dans la région de Marrakech-Safi.

Dans une correspondance, Mustapha Benali a expliqué qu’il relève le médecin Ahmed Mansouri de ses fonctions de secrétaire régional du parti, en assurant que ce limogeage «n'est pas lié à une procédure disciplinaire, mais plutôt à l'exercice de compétences exceptionnelles et exclusives du secrétaire général». Il a ainsi accusé le responsable du FFD à Marrakech-Safi d’«utiliser» ses prérogatives pour «servir un agenda ouvert visant à déstabiliser le parti».

Mustapha Benali reproche aussi à Ahmed Mansouri «de nombreux comportements», notamment l'envoi d'une «lettre ouverte» comportant de «nombreuses inexactitudes, calomniant le parti, ses institutions et ses symboles et appelant le secrétaire général à revenir sur la décision "injuste et inique"». À l’origine de cette colère, une lettre adressée par le secrétaire régional à chef de file du FFD dénonçant la décision de ce dernier de limoger Hamid Chabat et l’appelant à «revenir sur sa décision unilatérale et illégale qui porte atteinte à la démocratie interne et à la démocratie en général».

Il y a quelques jours, le secrétaire général du Front des forces démocratiques a annoncé sa décision de relever Hamid Chabat du poste de secrétaire général régional du parti dans la région Fès-Meknès. L’annonce a fait réagir la «coalition pour le pays», réunissant les pro-Chabat, qui a qualifié cette décision d’«unilatérale et injuste».