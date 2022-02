Un marathon en Belgique pour soutenir des œuvres caritatives au Maroc

Après le succès de la première édition en 2021, l'association sans but lucratif (ASBL) «Run to Start» et les étudiants d’Artesis Plantijn (AP) University College Antwerp s'associent à nouveau pour une deuxième édition Kasterlee Trail. Un marathon organisé dans la ville de Kasterlee, située dans la province d’Anvers, en Belgique.

Ainsi, samedi 26 mars et dimanche 27 mars, les coureurs et les marcheurs arpenteront les forêts de Kasterlee, dans le cadre d’un parcours différent cette année. «Pour attirer encore plus de participants, nous ajoutons de nouvelles distances au parcours», explique Gregory Vetters de l’organisation du Marathon de Kasterlee, cité par Nieuws Blad. «Les participants peuvent choisir entre des distances de 5, 7,5, 15, 25, 32 et 42 kilomètres. Le départ et l'arrivée du parcours se situent à Technofit sur la Geelsebaan à Kasterlee», ajoute-t-il.

Les organisateurs de l’ASBL Run to Start souhaitent récolter des fonds pour soutenir diverses associations caritatives du sud du Maroc, explique le média. «Cela va des projets d'agriculture durable à l'offre d'une éducation de haute qualité», poursuit-on, rappelant que Run To Start est une association fondée par quatre passionnés de sport belges, dont Bart Van De Water de Kasterlee. «Au cours d'un marathon de 200 kilomètres à travers le désert du Sahara, ils sont tombés sous le charme de la région et de ses habitants», explique Nieuws Blad.