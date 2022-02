Le Four Seasons Resort de Marrakech sous le signe «Un printemps au féminin» en mars

Four Seasons Resort de Marrakech. / DR

Le Four Seasons Resort de Marrakech rend hommage aux femmes, le mois de mars, avec une programmation sous le signe «d’évasion étincelantes» et des «escales gourmandes, épicuriennes et artistiques», apprend-on d’un communiqué parvenu à Yabiladi.

Au programme, le Four Seasons proposera un tiramisu inventé par l’italienne Alba Di Pillo dans les années 1970 et revisité par le chef Nicolas Rossi du restaurant Quattro Marrakech. Ce dessert sera servi dans un décor unique, en face de la fontaine du restaurant, «un mélange de lumière et de couleurs qui nous plongent dans une ambiance de festival des sens», ajoute le communiqué.

Ensuite, le Spa du Four Seasons Marrakech organisera une escale de détente et de bien-être pour être «transporté en Australie avec l’univers de Megan Larsen et sa très réputée marque de cosmétiques Sodashi». Présente pour la toute première fois au Maroc, la gamme de produit créée par des artisans australiens proposera des «soins du visage aux minéraux marins, aux plantes végétales, au sel de l’Himalaya, aux cristaux de quartz rose ou aux cristaux de cornaline» certifiés vegan.

Au coucher du soleil, sous les palmiers du Quattro, «la soirée continue avec un Wine Pairing qui invite les clients à une expérience multisensorielle avec la découverte vibrante des vignobles du Domaine De Baccari, propriété de Nahla Bahnini, une femme vigneronne qui a ouvert les portes de son domaine et le savoir-faire viticoles aux femmes de la région», ajoute-t-on. Pour accompagner ces vins, seront exposés des toiles de l’artiste Keya qui a réalisé ses œuvres avec les vins du Domaine «en reproduisant en peinture le même processus de vieillissement qui se déroule dans une bouteille».

Les invités pourront également déguster les mets du chef Nicolas Rossi spécialement créés pour s'accorder avec les vins de la soirée, ajoute-t-on. L’entrée «à base de Saint-Jacques poêlées sera accompagnée d’un Blanc de Baccari, issu exclusivement de Vermentino», suivie par «des Côtelettes d'agneau grillées avec leur confiture de dattes, accompagnées du Première de Baccari» et pour finir un «gâteau dôme rouge, gelée de vin réduite, biscuit à la framboise accompagné d’un Première de Baccari cuvée rosé». Ce repas sera disponible les 16 et 17 mars à partir de 19h, conclu le communiqué.