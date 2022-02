Un fragment de météorite lunaire découvert au Maroc, «lot le plus cher» aux enchères de Christie’s

Fragment de la météorite lunaire NWA 5000, découvert au Maroc en 2007 et vendu à 189 000 dollars aux enchères de Christie's. / DR

Du 9 au 23 février 2022, la société de vente aux enchères internationale Christie's, dont le siège est à Londres, a organisé des enchères en lignes, marquées par une ruée vers les fragments de météorites lunaires. Ainsi selon l’AFP, «malgré les deux semaines d'ouverture, le clou de l'édition, une pierre de Mars retrouvée dans le désert du Sahara et présentée comme le troisième plus gros morceau de cette planète conservé sur terre n'a pas trouvé preneur». La même source ajoute qu’un autre lot précieux, la météorite Gibeon découverte en Namibie et estimée à 200 000 à 300 000 dollars, est restée sans acheteur».

Toutefois, «les enchères sont montées au plus haut» pour les morceaux de Lune, qui constituent «les pièces les plus rares». Dans ce sens, un fragment de météorite découvert au Maroc en 2007 a été vendu à 189 000 dollars (environ 1,78 million de dirhams) devenant le «lot le plus cher». Le deuxième du classement, également issue du satellite terrestre, a été vendu pour 69 300 dollars.

«NWA 5000 est la 5 000e roche récupérée dans la grille nord-ouest africaine du désert du Sahara à être analysée et classée. En 2007, lorsqu'elle a été découverte, il s'agissait de la plus grande météorite lunaire connue», écrit Christie’s sur son site. «La face coupée de cette tranche révèle une galaxie d'inclusions et de minéraux dans une matrice à grains fins», détaille-t-on.

«Les pierres provenant de la Lune comptent parmi les plus rares (...) il existe moins de 750 kg de météorites lunaires (sur Terre) et une partie importante est contrôlée par des institutions gouvernementales», écrit Christie's dans la présentation d'une de ces pierres.

L’AFP rappelle que les fragments de météorites suscitent les convoitises de chercheurs, qui arpentent les déserts pour trouver ces pierres précieuses.