L’UNAHM appelle à une meilleure prise en charge des étudiants en situation de handicap au sein de l'OFPPT

Dans un communiqué publié jeudi, l’Union nationale des associations œuvrant dans le domaine du handicap mental (UNAHM) a appelé, au nom de collectifs et associations œuvrant dans le domaine du handicap, les pouvoirs publics et le ministre du Travail et de l'insertion professionnelle à intervenir d'urgence pour rendre justice aux personnes en situation de handicap.

Alors que ces personnes sont «discriminées par des décisions et une gestion arbitraires les empêchant de poursuivre leurs études dans les Centres de formation professionnelle et les empêchant de jouir de leurs droits à la formation, et à l’apprentissage», l’Union déplore et condamne les pratiques illégales et stigmatisantes de discrimination sur la base du handicap. L’Union a en effet constaté le refus d’intégration, voire d’accorder le droit de s’inscrire dans les centres de l’OFPPT pour les personnes en situation de handicap, en violant de la Constitution qui donne droit à l’éducation et rejette toute discrimination, exclusion ou restriction fondée sur le handicap.

Elle constate avec regret «le rejet et l'absence de réponse des responsables du secteur de la formation professionnelle aux différents appels et correspondances des pouvoirs de tutelle (…) appelant la direction de l'OFPPT à prendre en considération les dispositions que nécessite la prise en charge des besoins d'apprentissage individuels et d'accessibilité des personnes en situation de handicap».

«L'UNAHM note avec amertume que la souffrance de ces citoyens ne s'arrête pas là ; Aujourd'hui, le statut des personnes en situation de handicap est considéré comme un obstacle à leur accès à l'enseignement dans les établissements de formation professionnelle, quand il n'en fait pas des cibles vulnérables aux persécutions psychologiques, les poussant dans certains cas à arrêter leurs parcours scolaire», ajoute le communiqué.

En conséquence, l’Union tiens à rappeler «que les pouvoirs publics et autres établissements de formation publics sont légalement tenus de réaliser le principe d'égalité et d'égalité des chances, et de veiller à ce que les personnes en situation de handicap bénéficient, sur un pied d'égalité avec les autres, des services et installations communautaires accessibles au grand public, et de veiller à ce que ces services répondent à leurs besoins».