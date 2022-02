Maroc : Le gouvernement signe l’amélioration des salaires du personnel de santé

Les syndicats représentant le secteur de la santé ont signé, ce jeudi, un accord avec le ministre de la Santé et de la protection sociale et le ministère délégué en charge du budget auprès de la ministre de l’Economie et des finances, sous l’égide du chef du gouvernement, dans le cadre du dialogue social avec les différentes centrales. Premier aboutissement de ces discussions, le texte a porté sur des points prioritaires du dossier revendicatif des professionnels.

Les deux parties se sont accordées sur l’amélioration de la situation des médecins, par le passage de la grille de l’indice 336 à 509 et de les faire bénéficier de l’ensemble des indemnités dans ce cadre. Les infirmiers bénéficieront de promotions au niveau du degré et de l’échelle. Aussi, les indemnisations sur les risques professionnels seront revues à la hausse, au profit des cadres administratifs et techniques de la santé. La Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des fonctionnaires du secteur sera par ailleurs appuyée, afin de dynamiser ses prestations.

L’accord prévoit également de soumettre un projet de décret relatif aux attachés scientifiques en conseil de gouvernement, «le plus tôt possible». Le dialogue social devra continuer, afin d’assurer l’adhésion de l’ensemble des métiers de la santé à la couverture sociale généralisée.

Outre les ministres de tutelle et le chef de l’exécutif, cette rencontre s’est tenue en présente des représentants de la Fédération nationale de la santé (UMT), du Syndicat national de la santé (CDT), du Syndicat national de la santé publique (FDT), du Syndicat indépendant des infirmiers, du Syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP), ainsi que les syndicats de la santé affiliés à l’UGTM, l’UNTM et l’ODT.