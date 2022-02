Chili : Ghali compte sur les communistes pour être invité à la cérémonie d’investiture de Boric

Au Chili, la cérémonie d’investiture du président élu, Gabriel Boric, est prévue le 11 mars. A deux semaines de cette échéance, l’équipe de Boric a commencé à adresser des invitations à des chefs d’Etats d’Amérique latine et de l’Union européenne ainsi qu’a des personnalités de la gauche pour prendre part à la prestation de serment.

«Pour l’heure, Brahim Ghali n’est pas encore inscrit officiellement sur la liste des conviés de Boric mais d’ici le 11 mars tout peut changer. Le Polisario parie surtout sur les pressions du parti communiste afin de garantir la présence de Ghali à la cérémonie d’investiture», affirme une source contactée par Yabiladi sous couvert d'anonymat.

Gabriel Boric avait remporté le second tour des élections présidentielles le 19 décembre avec 56% des voix, grâce à une coalition de partis d’extrême gauche, dominée par les communistes. Pour rappel, avant de se retirer de la course aux présidentielles en faveur de Boric, le communiste Daniel Jadue, maire de Recoleta (ville située au nord de la capitale Santiago), avait promis en mai 2021, de reconnaitre la «république arabe sahraouie démocratique (RASD)» en cas de victoire aux scrutins du 21 novembre et du 19 décembre.



Ces derniers mois, le Polisario a réalisé des percées en Amérique latine, avec les reconnaissances de la «RASD» en 2021 par le Pérou et la Bolivie et la visite effectuée dans les camps de Tindouf, par le vice-ministre des Affaires étrangères du Honduras, les 12 et 13 février 2022.