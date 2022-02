Covid-19 : Pour Tayeb Hamdi, le Maroc doit se préparer à un retour sécurisé à la vie normale

Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé. / DR

Le Maroc doit se préparer et préparer un retour sécurisé à la vie normale dans les jours et semaines à venir, à l'instar de tous les pays qui ont réussi à vacciner tôt et largement leurs populations, a souligné le médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi.

Sur la base des déterminants épidémiologiques et scientifiques, le chercheur en politiques et systèmes de santé suggère l'initiation, dès début mars, d'un assouplissement des restrictions sanitaires relatives aux voyages internationaux, la levée de l’obligation du port des masques dans les espaces ouverts et l’autorisation progressive des grands rassemblements en plein air.

Il recommande aussi, à partir de la 3e semaine de mars, la suppression de l’obligation du port des masques dans les espaces clos aérés, le retour progressif des grands évènements et rassemblements dans les espaces ouverts et intérieurs, y compris les prières «Taraouih» durant le mois de Ramadan prochain, les fêtes, les rassemblements, les funérailles et les stades.

«La protection relèvera de la responsabilité individuelle, et chacun aura à choisir les outils qui composent son pack de protection et le degré de celle-ci en fonction de ses besoins personnels, en tenant compte des personnes vulnérables de son entourage dont l’immunité ne répond pas convenablement aux vaccins», explique-t-il.

Pour les personnes qui n’ont pas pu bénéficier de la vaccination pour des raisons médicales, elles devront redoubler d’efforts, de vigilance, de respect des mesures barrières, notant que les jeunes enfants de moins de 11 ans seront de plus en plus des victimes collatérales de l’infection au Covid-19 du fait qu’ils ne sont pas vaccinés. Pour le médecin, il serait judicieux d’ouvrir la possibilité de vaccination pour ces enfants dont les parents préfèrent l’immunité vaccinale aux risques de l’infection.

Concernant le système de santé, l'expert estime qu'il est temps de revenir à ses fonctions de prise en charge toutes les maladies et autres programmes de santé, et de remédier au retard qui a affecté un certain nombre d’interventions médicales, insistant cependant sur l'impératif de poursuivre la vaccination.