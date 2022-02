Nouvelles frappes aériennes des FAR contre des positions du Polisario

De nouvelles frappes aériennes des Forces armées royales (FAR) ont eu lieu contre des éléments du Polisario. «L’opération s’est produite dans la zone d’Agounit, que le Polisario considère comme un "territoire libéré"», indique une source sécuritaire contactée par Yabiladi. «Elle a été menée par drone et a visé deux véhicules tout terrain du Front mais sans causer de pertes humaines dans les rangs des milices du mouvement séparatiste», précise-t-elle.

Pour sa part, un média proche du Polisario a fait état de «bombardement de cibles civiles dans la ville libérée d’Agounit, ayant détruit des édifices civils mais sans enregistrer de morts».

Depuis le début de l’année, les FAR ont concentré leurs frappes aériennes sur les territoires appelés «libérés» par le Polisario. En témoigne l’opération datant de fin janvier, au cours de laquelle, des avions Mirage 2000 et F-16 avaient bombardé des positions tenues par le Polisario à Tifariti, Bir Lahlou et M’Hiriz.