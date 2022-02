Sahara : Les intérêts du Maroc menacés par une «Initiative citoyenne européenne» ?

L’heure est à la mobilisation dans les rangs des pro-Polisario en Europe. En début de semaine, Human Rights Watch (HWR) a annoncé qu’elle devient signataire d’une «Initiative citoyenne européenne» (ICE) appelant à l'adoption d’une loi européenne interdisant d’importer dans l’UE des produits originaires de colonies illégales et d’exporter des produits de l’UE vers ces territoires. L’initiative, enregistrée auprès de la Commission européenne en septembre 2021, a été officiellement lancée le 20 février 2022.

«La Commission européenne devrait interdire les transactions commerciales de l’Union européenne avec les colonies de peuplement dans tous les territoires occupés dans le monde», a déclaré HWR, en estimant que «le transfert d’une population civile par une puissance occupante vers un territoire occupé militairement constitue une violation de la Quatrième Convention de Genève et constitue un crime de guerre aux termes du Statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI)».

«Acheter des produits originaires de colonies installées dans des territoires occupés ou exporter vers elles facilite la poursuite de ces violations du droit international humanitaire. Cela enracine également les violations des droits humains qui souvent émanent des colonies illégales, notamment les confiscations de terres, l’exploitation des ressources naturelles et le déplacement des populations locales ou la discrimination à leur encontre», poursuit l’ONG internationale.

L’exemple du Sahara occidental, du pain béni pour le Polisario

Human Rights Watch dit ainsi se joindre à «plus de 100 organisations de la société civile, mouvements populaires, syndicats et politiciens en apportant son appui à l’Initiative», qui «repose sur une disposition visant à permettre aux citoyens européens de demander à la Commission européenne de prendre en considération une proposition d’action législative».

Dans son annonce, HRW donne l’«exemple» du Sahara occidental, allant jusqu’à avancer que «les autorités marocaines exploitent des ressources naturelles, comme les produits de la pêche, de l’agriculture et de l’extraction des phosphates». «Mais elles n’ont pas démontré qu’elles ont obtenu le consentement explicite du peuple sahraoui et que les ressources découlant de ces exploitations bénéficient uniquement aux Sahraouis», enchaîne-t-elle.

L’ONG internationale rappelle, plus loin, que «les importations en provenance du Sahara occidental en 2020 ont dépassé les 500 millions d’euros (567 millions de dollars), selon la Commission européenne. «Si l’UE veut que ses positions soient prises au sérieux, après des décennies d’occupation militaire et de colonisation illégale dans des lieux comme le Sahara occidental et la Cisjordanie, elle devrait mettre ses actes en accord avec ses paroles», déclare Bruno Stagno, responsable principal du plaidoyer à HWR.

L’exemple donné par l’ONG, mentionnant le dossier du Sahara occidental n’a pas échappé au Front Polisario. Ses médias ont, en effet, assuré cette semaine que l’initiative européenne citoyenne serait lancée pour que «l'UE cesse de commercialiser les produits des territoires occupés du Sahara occidental».

Des positions pro-Polisario de l’ICE

Ainsi, le média pro-Polisario EcSahraui s’est félicité de l’initiative, rappelant que la CJUE a annulé, en septembre, les accords commerciaux UE-Maroc. «La décision a spécifiquement établi que le Front Polisario peut représenter le peuple sahraoui devant les tribunaux européens et a déclaré que le droit du peuple sahraoui à donner son consentement n'a pas été respecté», avance le média, ajoutant que ladite décision «affirme que l'Union européenne n'a pas été en mesure de remplacer le "consentement" du peuple sahraoui par l'argument des "avantages"».

L’«Initiative citoyenne européenne (ICE)», publiée sur le site de l’UE, est intitulée «assurer la conformité de la politique commerciale commune avec les traités de l’Union européenne ainsi que le respect du droit international». Son représentant, le Belge Tom Moerenhout, est connu pour déjà fait le parallèle entre cette question et le dossier du Sahara et ce, depuis 2019, date du dépôt d’une première demande d’enregistrement de l’initiative.

Chercheur au Center on Global Energy Policy et professeur adjoint à la School of International and Public Affairs de l'Université de Columbia, il avait assuré en novembre 2019, que «l'initiative défend des principes applicables à tout territoire du monde sous occupation militaire». Des principes qui «s'appliqueraient, par exemple, au Sahara occidental, qui est occupé par le Maroc», avait-il déclaré.

A rappeler qu’en décembre 2021, un tribunal de l'Union européenne a statué en faveur des auteurs de l’ICE, en annulant la décision de la Commission européenne s’opposant à l’enregistrement de ladite pétition.

Si l'ICE recueille un million de signatures, la Commission européenne sera «juridiquement dans l’obligation d’envisager une interdiction des importations de biens en provenance de colonies illégales», indique HRW.