Karaté 1 Premier League : Le Marocain Mehdi Sriti remporte le bronze

Le Marocain Mehdi Sriti a remporté la médaille de bronze de la Karaté 1 Premier League, une compétition internationale organisée du 18 au 20 février dans la ville émiratie d’Al Fujaïrah, indique la Fédération royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMKDA). Engagé dans la catégorie des moins 84 kg, Mehdi Sriti a clairement dominé l'Azerbaïdjanais Abdullayev Panah avec un score de 3-1, indique la fédération.

De son côté, Abdel Ali Jina a échoué à remporter le bronze en moins de 60 kg en s’inclinant face à son adversaire du Kazakhstan, Yerkinbek Baitureyev, sur le score de 3-4.

La participation de l’équipe nationale à la première étape de la Karaté 1 Premier League intervient trois mois après les championnats du monde tenus à Dubaï. Le Maroc a pris part, aux côtés de 55 pays engagés à Al Fujaïrah, avec une délégation composée de neuf karatékas âgés de 18 à 28 ans, concourant dans les catégories kumité et kata.

Les couleurs nationales ont été défendues par Adnnan El Hakimi et Salah Eddine El Mansoury dans la catégorie de kata messieurs, Aya En-nesyry et Sanae Agalmam en kata dames, alors que Mehdi Sriti, Jina Abdel Ali, Anass Alami et Said Oubaya ont concouru dans le concours de kumité messieurs. En ce qui concerne le kumité dames, la karatéka Chaimae El Hayti a été la seule Marocaine en lice.