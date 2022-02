Les compétences médicales marocaines du monde rassemblées à Fès

Les premières journées scientifiques initiées par le réseau des Compétences médicales des Marocains du monde (C3M) et l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (USMBA) se tiendront du 7 au 11 mars prochain à Fès.

Cet événement scientifique, placé sous le signe «Ensemble pour promouvoir le savoir au Maroc», s’inscrit dans le cadre du renforcement de la contribution des compétences médicales des Marocains du monde dans la mise en œuvre du nouveau modèle de développement et la nouvelle politique de santé.

Cette manifestation, qui réunit les compétences marocaines œuvrant dans le domaine de la santé, de la recherche biomédicale, de la biotechnologie et des sciences connexes dans le monde, vise à créer une synergie dans tous les domaines, notamment de la recherche scientifique, du transfert de technologie et d'expertise, et de la formation médicale et scientifique.

Le programme de ces journées porte sur des conférences et des ateliers sur les thématiques de la recherche scientifique et médicale, la gestion et politiques de santé, la formation scientifique et médicale, l’innovation et la valorisation de la recherche scientifique, ainsi que l'éthique et l'intégrité scientifiques.

Pour le président-fondateur du réseau C3M, Samir Kaddar, le rapprochement entre l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah et le réseau des C3M a pour ambition de contribuer au développement du secteur de la santé, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Maroc.

Le réseau international C3M est une ONG basée à Bruxelles regroupant plus de 500 compétences médicales des Marocains du monde. Il a été fondé en 2012 dans la perspective d’un développement soutenu du Maroc dans différents domaines tels que la santé, la recherche scientifique et l’enseignement supérieur et pour mettre à disposition diverses compétences de par le Monde au profit de la réalisation de ce projet ambitieux.