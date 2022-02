Plus de 62 MMDH de cotisations et contributions aux régimes des retraites collectées en 2020

Les régimes de retraite ont collecté, au titre de l'année 2020, un montant de 62,74 milliards de dirhams (MMDH) de cotisations et contributions, a indiqué, mercredi à Rabat, la ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah Alaoui lors d'une journée d'étude initiée sous le thème «La pérennité des régimes de retraite à l'aune de la généralisation de la protection sociale» à la Chambre des représentants.

La ministre a relevé que les prestations servies se sont établies, quant à elles, à 67,9 MMDH, dont 32,6 MMDH de la Caisse marocaine des retraites (CMR) et 22,9 MMDH de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Elle a dans ce sens rappelé que les actifs cotisants couverts par les régimes de retraite ont atteint, au titre de la même année, plus de 4,5 millions de personnes, ajoutant que l'effectif des bénéficiaires était de plus de 1,4 million de personnes.

Faisant le point sur l'état actuel du régime des pensions civiles après la réforme paramétrique de 2016, la ministre a soulevé que le système épuisera ses réserves (70 MMDH) d'ici à 2028, précisant que pour faire face à ses obligations par la suite, la CMR aura besoin d'environ 14 MMDH par an pour financer ce déficit. «Le niveau actuel du taux de cotisation (28%) et l'âge légal de départ à la retraite (63 ans) ne laissent qu'une faible marge pour adopter une nouvelle réforme paramétrique», a-t-elle fait remarquer à ce propos.

L'horizon à court terme de la pérennité du système rend l'impact de la réforme paramétrique limité à réduire la dette implicite sans aborder la problématique de l'épuisement des réserves du système. «Le système est actuellement équilibré par rapport aux droits acquis après la réforme de 2016, la dette implicite actuelle étant particulièrement importante pour les droits acquis dans le passé», a-t-elle souligné.

De son côté, le ministre délégué chargé du Budget, Faouzi Lakjaa, a indiqué que le financement de la protection sociale porte sur deux mécanismes, à savoir un mécanisme basé sur la contribution (28 MMDH) destiné aux personnes capables de contribuer au financement de la couverture sociale, et un second mécanisme basé sur la solidarité (23 MMDH), destiné aux personnes qui n'ont pas la capacité de contribuer au financement.