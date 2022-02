Yves Bigot : Tivi5 jeunesse au Maghreb ambitionne d'allier la pédagogie au divertissement

La chaîne Tivi5 jeunesse, disponible gratuitement sur le satellite ARABSAT depuis fin janvier 2022, ambitionne d'offrir au public du Maghreb des programmes ludo-éducatifs alliant la pédagogie au divertissement, a affirmé ce mercredi à Casablanca, le directeur général de TV5 Monde, Yves Bigot.

Le lancement dans la région de cette chaîne, destinée aux 4-14 ans et plus, reflète l’intérêt porté par TV5 Monde au Maroc et au Maghreb, a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse à l’occasion du lancement de la chaîne jeunesse au Maghreb.

Pour lui, la chaîne, qui ambitionne de promouvoir l’apprentissage de la langue française, n’est pas animée par l’esprit de conquête et demeure attachée au multilinguisme, notant que les enseignants de la langue française peuvent utiliser les programme de Tivi5 dans leurs cours.

Tivi5 présente des programmes variés issus de la production francophone avec à la clé des dessins animés, programmes éducatifs, séries pour enfants, magazines et longs métrages d’animation, a-t-il expliqué, notant que l’objectif est de mettre à disposition un fond éducatif sous une forme divertissante.

Dans ce sens, il a souligné que Tivi5 s’inscrit en droit ligne avec les objectifs de TV5 plus, qui est une plateforme de streaming francophone 100% gratuite, visant à offrir un contenu éducatif à travers des programmes diversifié (films, séries, documentaires) en streaming et en français, sous-titrés en plusieurs langues.

Tout en formulant le vœu de voir Tivi5 remporter un franc succès au Maghreb comme le cas aux États-Unis et en Afrique subsaharienne, M. Bigot a précisé que cette chaîne jeunesse ne poursuit pas un but lucratif dans la mesure où elle reste fidèle à sa mission de service public, notant qu'elle reste ouverte à toute collaboration avec des producteurs locaux pour offrir une programmation plus adaptée au public.

À cet égard, il a souligné que dans les pays subsahariens, les co-productions représentent 12% des programmes proposés par TIVI5.