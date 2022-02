Casablanca : Inauguration du consulat de la République de Malte

Le Consulat de la République de Malte a été inauguré, mercredi à Casablanca, lors d'une cérémonie officielle en présence du ministre maltais des Affaires étrangères et européennes, Evarist Bartolo, et du ministre marocain de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.

À cette occasion, M. Bartolo a souligné que l'ouverture de ce consulat à Casablanca s'inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir la coopération entre les deux pays dans des secteurs prometteurs. Le ministre maltais a, en outre, relevé que les deux pays œuvreront conjointement au développement de la technologie de l'eau, de l'industrie pharmaceutique, de la fabrication, des services financiers et d'autres secteurs qui peuvent contribuer à assurer une vie prospère pour les peuples marocain et maltais.

Inauguration, this morning in Casablanca, of the Consulate of the Republic of Malta by the Maltese Minister for Foreign and European Affairs @EvaristBartolo and the Moroccan Minister of Industry and Trade @MezzourR @MFEAMalta@mcinetgov_ma @Amb_Marocco pic.twitter.com/Sfqg5wGRWt