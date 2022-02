Maroc : La CAF annule la suspension de Boufal et Chakla qui pourront jouer contre la RDC

La commission d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé d'annuler la suspension des internationaux marocains Soufiane Boufal et Soufiane Chakla.

Selon un communiqué de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), la levée de cette sanction fait suite à la demande en appel déposée au sujet de cette suspension infligée aux deux joueurs à l’issue des événements ayant émaillé le match Maroc-Égypte, comptant pour les quarts de finale de la CAN 2021 au Cameroun.

Cette annulation de la suspension permettra aux deux joueurs d'être disponibles pour la double confrontation contre la République démocratique du Congo, qui compteront pour le barrage qualificatif au Mondial-2022.

Le match aller de ces rencontre se jouera le 25 mars au stade des Martyres de Kinshasa à 16h00 (GMT+1), alors que le match retour est prévu quatre jours plus tard, le 29 mars, au Complexe Mohammed V de Casablanca à 20h30 (GMT+1).

Lors de la CAN 2021 au Cameroun, Soufiane Boufal avait inscrit 3 buts, le premier contre le Ghana, offrant la victoire aux Lions de l'Atlas. Il avait ensuite marqué un but contre le Gabon et un autre contre l'Égypte.