Maroc : Marsadnissa, un observatoire juridique en ligne pour les affaires de droits des femmes

L’association Mobilising For Rights Associates (MRA) au Maroc a lancé la plateforme Marsadnissa.ma, voulue comme un observatoire en ligne qui répertorie les décisions de justice rendues dans le cadre des affaires relatives aux droits des femmes dans le pays. Il s’agit d’une «base de données trilingue est destinée à servir d’outil interactif, dynamique et pratique pour des ONG locales, des avocats, des juges, des décideurs, des chercheurs, des activistes, des journalistes et d’autres qui souhaite accéder à des décisions des tribunaux sur des questions relatives aux droits des femmes et les analyser», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Soutenu par l’ambassade de Norvège au Maroc et la plateforme professionnelle du droit et de l’arbitrage Jus Mundi, la mise en place de cet observatoire permet de fournir «des exemples concrets et des modèles de bonnes pratiques dans les plaidoiries et les décisions judiciaires basées sur les droits humains». MRA a jugé de l’importance de les diffuser, notamment pour l’usage des avocats et des juges à travers le Maroc. L’un des principaux objectifs de l’Observatoire est d’ailleurs de «mettre à l’évidence et de partager largement les décisions de justice concernant les droits des femmes au Maroc», dans le contexte des efforts sur le suivi et la documentation de la mise en œuvre par le système judiciaire de la loi 103.13 relative aux violences contre les femmes.

Le site est mis à jour et enrichi au fur et à mesure des décisions rendues. Il est le résultat de «plus d’un an d’évaluations et de consultations au niveau de base avec des ONG partenaires locales et des avocats à travers le pays», a indiqué MRA, appuyée pat l’Association Amal pour la femme et le développement (El Hajeb), Tafiil Moubadarat (Taza), Anaouat pour femme et enfant (Chichaoua), la Fédération des ligues des droits des femmes (Ouarzazate), Mhashass pour le développement humain (Larache) et Voix de femmes marocaines (Agadir).