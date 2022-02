Oujda : 1ère édition du Meeting des Marocains des deux rives les 25 et 26 février

Le Campus du savoir de l'Université Mohammed Premier d’Oujda (UMPO) accueillera, les 25 et 26 février courant, la 1ère édition du Meeting des Marocains des deux rives.

Placé sous le thème «Université Mohammed Premier et Marocains du monde : pour un partenariat stratégique au profit du développement socioéconomique de la région de l’Oriental», cet événement est organisé par l’UMPO et le Collectif des associations pour le développement de l’Oriental en Europe (CADOriental Europe), en partenariat avec plusieurs départements et institutions partenaires.

Cette rencontre se veut une occasion pour regrouper tous les acteurs du développement de l’Oriental avec la contribution des Marocains du monde, dans un élan de partage, d’échange et de partenariat, dans le but de mettre en œuvre des programmes de développement territorial de la région de l’Oriental, indiquent les organisateurs.

Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie lancée par le programme régional PRIM pour les politiques et initiatives ciblant les Marocains résidant à l'étranger et les immigrés au niveau des régions de l’Oriental et de Souss-Massa.

Le meeting s’inscrit dans les orientations du partenariat signé entre l’UMPO et CADOriental Europe en mai 2021, notant que cette première édition sera l’occasion de mettre en œuvre l’engagement des deux partenaires pour une contribution intelligente au développement territorial de la région de l’Oriental, en signant de nouveaux protocoles de collaborations ciblant des domaines prioritaires, notamment l’agroalimentaire, la santé, la médecine, la nutrition, l’ingénierie culturelle et le développement touristique, les sciences sociales et les activités sportives.