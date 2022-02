Les Marocaines s'imposent 4-0 face aux Moldaves et remportent le Tournoi international de Malte

La sélection marocaine féminine de football a battu son homologue moldave par 4 buts à 0 mardi au Tonny Bezzina Stadium à Paola dans la République de Malte, signant sa deuxième victoire au «Visit Malta Women's International Tournament», remportant le tournoi, rapporte la Fédération nationale marocaine de football.

Our Lionesses won the Malta Women’s International Tournament after two victories!

Malta 0-1 ???????

??????? 4-0 Moldova #DimaMaghrib ?? #OneGameOneFamily pic.twitter.com/mK07DKJBTy — Équipe du Maroc (@EnMaroc) February 22, 2022

Les Lionnes de l'Atlas se sont imposées grâce à Iman Saoud qui a inscrit le premier but dès la 5e minute, avant une réalisation de Rozella Ayane à la 35e, suivie par Zineb Redouani à la 37e et Ghizlane Chebbak qui a inscrit le dernier but de la rencontre à la 52e minute.

Cette rencontre sert aux Marocaines de préparation à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2022), prévue en juillet prochain. Elles avaient remporté leur rencontre face aux Maltaises sur le score de 1 à 0 lundi 21 février.