Maroc : Les arrivées touristiques grimpent de 34% en 2021 avec des perspectives prometteuses pour 2022

Le flux des arrivées touristiques au Maroc a progressé de 34% à fin 2021, après un recul de 78,5% un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Économie et des finances.

Comparativement à fin 2019, ces arrivées se sont repliées de 71,2%, précise cependant la DEPF dans sa note de conjoncture de février 2022, ajoutant que les nuitées réalisées dans les établissements d'hébergement classés ont progressé de 51,1% durant le mois de décembre à lui seul. À fin 2021, ces nuitées se sont accrues de 31,8%, néanmoins en baisse de 63,6%, par rapport à leur niveau enregistré à fin 2019.

Pour les recettes touristiques, elles ont reculé, en glissement annuel, de 6,9% au quatrième trimestre 2021, après une hausse de 203,2% au T3-2021, et ce, suite à la fermeture des frontières nationales intervenue en fin novembre. Au terme de l'année 2021, ces recettes ont avoisiné 34,3 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 6% par rapport à fin 2020 et de 56,5% par rapport à fin 2019 ou de 44,5 MMDH.

Au titre du 4e trimestre 2021, le nombre d'arrivées à la destination marocaine s'est renforcé en glissement annuel de 61,1%, après une baisse de 79,8% un an auparavant. Cette évolution revient à la croissance du nombre des arrivées de touristes étrangers et à leur part croissante dans le nombre global des arrivées au Maroc.

Le nombre de touristes étrangers s'est accru de 209,3%, représentant 47,5% du total des arrivées, après 25% au T4-2020 et 63% au T4-2019.

La croissance du nombre des arrivées de Marocains résidant à l'étranger (MRE) de 12,4%, après une baisse de 59% un an plus tôt, contribuant à la hausse de l'ensemble de ces arrivées, bien que dans une moindre mesure.

«Avec l'annonce du plan d'urgence adopté et la réouverture des frontières nationales à partir du 7 février 2022, les perspectives de ce secteur s'annoncent plus prometteuses», ajoute par ailleurs la DEPF.

En effet, plusieurs compagnies aériennes ont repris, depuis, leur activité de et vers le Royaume. Le nombre de vols internationaux enregistré dans les aéroports nationaux s'élève désormais à 1 654 vols lors de la première semaine de reprise (du 7 au 13 février), avec un engouement particulier du marché français qui représente 28% des réservations des nuitées des étrangers.