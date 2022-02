Tanger : De la prison avec sursis pour 7 personnes ayant manifesté contre l'obligation du pass vaccinal

Le tribunal de première instance de Tanger a rendu, mardi, son verdict à l’encontre de sept personnes poursuivies pour avoir manifesté contre l’obligation du pass vaccinal, il y a quelques mois. Chacun a écopé de deux mois de prison avec sursis et une amende de 1 200 dirhams.

Le ministère public avait poursuivi les sept mis en cause pour «incitation à commettre un délit», «résistance à des travaux ordonnés par l'autorité publique» et «rassemblement et participation à l'organisation d'une manifestation non autorisée», en plus de la «violation des mesures de l’état d’urgence sanitaire».

Les faits datent du mois de novembre 2021, suite aux manifestations qui ont eu lieu à Tanger, lorsque la population locale a investi les rues pour refuser l’obligation de présenter le pass vaccinal pour accéder aux établissements publics.

Il est à noter que 6 des personnes mises en cause étaient poursuivies en état de liberté provisoire, tandis qu'une septième a été maintenue en détention préventive.