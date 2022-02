Rabat : Remise du Prix Hassan II des manuscrits au titre de l'année 2021

La cérémonie de remise du 41e Prix Hassan II des manuscrits au titre de l'année 2021, a eu lieu, mardi, à la galerie Bab Rouah de Rabat au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Le grand prix du mérite a ainsi été décerné à Fatima Ezzahra Sqalli Hosseini, suite à sa participation riche et diversifiée à travers son manuscrit «Tartib Al-Forouq wa Khtissaroha» d’Abi Abdellah Mohamed Ben Ibrahim El Bakouri.

Le premier prix d'encouragement est revenu à Jaafar Naciri (El Jadida), Nadia Homair (Settat), Fatima Ezzahra Sqalli Hosseini (Fès), Houda Naciri (Marrakech), Hicham Benali (Oujda), Sofia Iraki (Casablanca), Abdellah Seriouti (Taza), El Khayati Rifai (Rabat), Abdellatif Zekar (reçu en son nom par Khalil Naciri) (Tétouan) et El Kabira Hamdaoui (Béni Mellal).

D’autres Prix d’encouragement ont été attribués à Jamila Al Mokhtari (El Jadida), Ismail Iraki (Fès), Soumia Naciri (Settat), Abdelkrim Boudlal (Oujda), Khalil Naciri (Marrakech), Mohamed Lamine (Béni Mellal), Mohamed Hamza Ech-cherif El Kettani (Rabat), Fatima Chekkaf (Dakhla), Abdelkader El Moussaoui (Oujda), Taha Mahmoud Naciri (Marrakech) et Khadija Al Yazidi (El Jadida).

La commission scientifique du Prix, chargée de l’étude et de l’évaluation des manuscrits et des documents participants, a ainsi attribué 21 prix d’encouragement, répartis comme en 10 premiers prix d’encouragement, 6 deuxièmes prix d’encouragement et 5 troisièmes prix d’encouragement.

«Le ministère a veillé à la publication d'un ouvrage collectif, composé de six tomes et portant dans son ensemble sur l'étude, l'analyse et l'investigation d'aspects importants de notre patrimoine manuscrit marocain», permettant la découverte d'un total de 294 documents et 177 livres manuscrits, portant le total à 254 titres, a précisé M. Bensaid.

Le Prix Hassan II des manuscrits a pour objectif principal de contribuer à la collecte du patrimoine manuscrit possédé par des familles marocaines, sa numérisation et la remise de copies à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc et aux Archives du Maroc à Rabat, outre la sensibilisation sur ce patrimoine quant à son importance intellectuelle et symbolique.