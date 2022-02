Lancement de la campagne nationale «le don de sang est la responsabilité de tous»

Le Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie (CNTSH) organise ce mercredi une campagne nationale de sensibilisation au don de sang sous le slogan «le don de sang est la responsabilité de tous».

Cette campagne nationale, qui sera lancée les 23 et 24 février au siège de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) à Rabat, vise à fournir 5 000 poches de sang à l'échelle nationale, indique mardi un communiqué du ministère de la Santé et de la protection sociale.

Elle s'inscrit dans le cadre de la poursuite par le CNTSH de ses campagnes nationales afin de sensibiliser à l'importance du don de sang, et d'assurer la mise à disposition d'un approvisionnement sécurisé en sang, ce qui équivaut à un stock de réserve couvrant au moins sept jours de besoins.

Cette campagne de don du sang intervient en droite ligne avec les hautes directives royales encourageant l'action solidaire et le don de sang en particulier, conformément à la politique du ministère de la Santé qui vise à encourager les citoyens et citoyennes à faire don de leur sang afin de mettre à disposition des soignants une quantité suffisante de poches de sang pour couvrir les besoins en cette substance vitale.