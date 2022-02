Le roi Mohammed VI nomme des magistrats à la Cour des comptes

Le roi Mohammed VI a nommé, ce mardi 22 février, plusieurs magistrats à des postes de responsabilité au sein de la Cour des comptes.

«Il s’agit du Secrétaire général de la Cour des comptes, de six Présidents de chambres à la même Cour, de onze Présidents de Cours régionales des comptes et de six Présidents de sections au niveau de ces Cours», indique l’institution que préside Zineb El Adaoui dans un communiqué.

Ces nominations interviennent presque une année après la désignation par le souverain, le 22 mars 2021, de Mme. El Adaoui, Premier Président de la Cour des comptes à la place de Driss Jettou.