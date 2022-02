Maroc-Espagne : Air Arabia annonce la liaison directe Oujda-Barcelone

La compagnie aérienne Air Arabia Maroc a annoncé ce mardi le lancement d’une nouvelle liaison directe reliant Barcelone à Oujda, avec un début des opérations le 27 mars. La liaison sera assurée à hauteur de deux vols par semaine, précise un communiqué.

Du départ de l’aéroport d’Oudja, la liaison reliera Barcelone avec un départ à 10h50 (heure locale) et une arrivée à 14h35 (heure locale), le vendredi et dimanche. Pour le sens Barcelone-Oujda, les vols sont prévus, vendredi et dimanche, avec un départ à 10h25 (heure locale) et une arrivée à 10h05 (heure locale).

Les vols sont disponibles sur le site internet de la compagnie et par les centres d'appels ou les agences de voyage agréées.