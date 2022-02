Casablanca : Tibu Africa annonce l'organisation de la «Girls CAN initiative»

L'ONG Tibu Africa a annoncé, mardi à Casablanca, l'organisation de la «Girls CAN initiative» pour l'émancipation des filles et des femmes à travers le football. Portée en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, cette initiative démarrera le 6 mars, avec pour but de lancer et d'accompagner le débat sur la promotion du sport comme véritable moyen d’équité et d’autonomisation.

Ce projet s’inscrit dans un cadre international qui fait de l’équité du genre l’un des 17 objectifs de développement durable tels quels sont cités dans l’agenda 2030 et stratégique qui répond à la vision stratégique de Tibu Africa de devenir la locomotive du développement par le sport en Afrique à l’horizon 2030 et qui fait du sport un vrai moteur de changement dans des environnements complexes.

La Girls CAN Initiative va cibler en premier lieu les filles en situation d'abandon scolaire et les jeunes filles en situation de NEET issues principalement des zones défavorisées.

Tibu Africa a choisi 12 quartiers défavorisés de Casablanca, chaque quartier représentera un pays africain participant à la Coupe d'Afrique féminine de Football. Chaque équipe de quartier sera composée de 20 jeunes filles bénéficiaires soit un total de 240 filles : 3 bénéficiaires âgées entre 20 et 25 ans qui seront formées pour devenir animatrices sport-santé et 17 bénéficiaires par quartier âgées de 14 à 17 ans seront des joueuses de football.

À partir du 6 avril, à l’occasion de la journée mondiale du sport pour le développement et la paix, un boot camp de 45 jours sera organisé en faveur des 36 animatrices sport-santé qui seront formées aux compétences d'animation de football, aux compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales.

Il est aussi prévu de faire appel à des femmes coachs et joueuses des États-Unis, des Pays-Bas, du Danemark et du Maroc pour donner un modèle à travers lequel les bénéficiaires peuvent s'identifier.