Maroc : Mission de prospection dans l'industrie et les énergies renouvelables par 16 entreprises françaises

La banque publique d'investissement Bpifrance, en partenariat avec la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM) et l’ADEME, organise du 21 au 25 février, une mission de prospection économique au Maroc dans le domaine de l'industrie et des énergies renouvelables au profit de 16 entreprises françaises, apprend-on mardi auprès de Bpifrance.

Cette mission «Explore & Match Industrie 4.0 et Transition Énergétique Maroc», se déroule à Casablanca et vise à permettre à seize fleurons de la French Fab et du secteur des énergies renouvelables à développer leur portefeuille clients au Maroc et nouer des relations d’affaires qualifiées et durables.

La mission permettra aussi aux 16 entreprises de décrypter les attentes et les stratégies des grands acheteurs et acteurs stratégiques marocains, d’analyser les pratiques de la concurrence locale pour affiner leur plan d’action et de calibrer les moyens commerciaux adaptés aux partenaires marocains.

Sont prévues des visites de sites industriels, des séminaires en présence d’institutionnels marocains et français et de l’écosystème d’affaires public/privé local, un temps d’échanges avec les conseillers du Commerce extérieur de la France et un programme de rendez-vous business individuels.

«L’ambition de Bpifrance est de favoriser l’émergence de partenariats durables entre les entreprises marocaines et françaises dans une logique de co-investissement et de co-innovation. Ce sera également l’occasion de célébrer la première action du nouveau bureau régional Afrique du Nord Bpifrance basé à Casablanca, qui propose une nouvelle porte d’entrée sur l’espace nord-africain aux entreprises françaises», indique Pedro Novo, directeur exécutif en charge de l’Export chez Bpifrance.

De son côté, Robin Villies, responsable Club ADEME International affirme que «le Maroc est aujourd’hui identifié comme l’un des trois pays d’intérêt prioritaire pour l’export en Afrique par les entreprises membres du Club ADEME International. Et pour cause. En plus d’un partenariat économique historique avec la France, le Maroc présente une volonté et un potentiel forts pour accélérer sa transition énergétique.»