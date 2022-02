Pays-Bas : L’Ajax versera 7,85 millions d’euros à la famille d’Abdelhak Nouri

Le 8 juillet 2017, l’international néerlando-marocain Abdelhak Nouri s’écroulait lors d’une rencontre qui opposait son club, l’Ajax d’Amsterdam à Werder Brême. Le joueur, qui n'avait que 20 ans, venait de faire une crise cardiaque qui lui coutera près de 3 ans de coma artificiel et des dommages cérébraux graves et permanents. Lundi 21 février, le club d’Ajax a trouvé un accord avec la famille d'Abdelhak Nouri, qui sera indemnisée de 7,85 millions d’euros, rapporte un communiqué du club.

En complément de l’indemnité à la famille, le club d’Ajax s’est engagé à continuer de prendre en charge les frais de soins de l’ancien joueur, comme c’était le cas depuis 2017. La famille avait engagé une procédure devant le conseil d'arbitrage de la fédération néerlandaise de football, procédure close par l’accord.

Pour le club d’Ajax, le drame qui s’est produit pour Abdelhak Nouri ne sera pas oublié, et le directeur d’Ajax, Edwin Van der Sar, a assuré qu’à Ajax, «le numéro 34 ne sera plus jamais utilisé, à moins que la famille Nouri et le club ne veuillent faire une exception ensemble». «Le lien entre l'Ajax et la famille Nouri restera à jamais», a-t-il ajouté.

«Nous chérissons les liens avec les personnes au sein du club et avec les fidèles supporters. Abdelhak sera à jamais associé au numéro 34, c'était sa promesse à tous les supporters d'assurer le 34e titre national. Nous sommes fiers que ce numéro à valeur historique reste le sien», a déclaré Mohammed Nouri, le père d'Abdelhak. «Il est bon que la discussion sur la responsabilité et ses conséquences appartienne au passé et qu'ensemble nous puissions regarder vers l'avenir. Nous nous concentrerons principalement sur les grands projets que nous avons avec la Fondation Abdelhak Nouri. Là aussi, avec l'Ajax, nous voulons rendre justice à l'importance d'Abdelhak. Nous annoncerons la fondation et nos projets dans un avenir proche», a-t-il ajouté.

Un trophée Abdelhak Nouri sera aussi distribué chaque année au meilleur joueur de l’académie du club qu’il avait rejoint en 2016, après avoir fait ses preuves avec le Jong Ajax, l’équipe de réserve du club.