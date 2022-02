Maroc : La sécheresse et la flambée des prix réunissent les leaders de la majorité

Les leaders de la majorité gouvernementale ont décidé de tenir une réunion, ce mardi, afin de discuter d'un ensemble de dossiers urgents, auxquels s'ajoutent la hausse des prix des matières premières et du carburant, les répercussions du retard des précipitations et le programme exceptionnel de soutien aux personnes touchées par la sécheresse.

Selon des sources bien informées citées par Al3omk, la réunion sera présidée par le chef du gouvernement et président du Rassemblement national des indépendants, Aziz Akhannouch. Elle devra réunir, en plus des secrétaires généraux du Parti de l’authenticité et de la modernité, Abdellatif Ouahbi et du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, les chefs des groupes parlementaires des trois formations politiques à la Chambre des représentants et des conseillers.

La réunion attendue des partis de la coalition gouvernementale intervient à un moment où plusieurs villes marocaines ont connu, dimanche, des manifestations ayant coïncidé avec la commémoration de l’anniversaire du Mouvement du 20 février et où les manifestants ont condamné la hausse des prix des denrées alimentaires, matières premières et carburant. Ils ont aussi appelé à l’intervention du gouvernement pour adopter des mesures pratiques et stopper la hausse continue des prix.

Le gouvernement a attribué les raisons de la hausse des prix au Maroc au contexte international actuel, qu'il a qualifié de «difficile», tandis que les associations de protection du consommateur ont qualifié la situation d’«alarmante».