Covid-19 : Pr. Ibrahimi pour l'ouverture des stades au public et des mosquées pour les Tarawih

Le professeur Azeddine Ibrahimi a estimé qu’il est «peut-être le temps» d'annoncer un calendrier pour la levée des restrictions liées à la pandémie du Covid-19 au Maroc. Dans un post sur sa page Facebook, le directeur du laboratoire de biotechnologie de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et membre du Comité scientifique national pour la Covid-19 a ajouté, dimanche, que les Marocains ont «besoin d'indicateurs et de décisions rassurants».

«Après extrapolation des données scientifiques, il s'avère que le Maroc répond aux critères scientifiques de base que la plupart des pays ont utilisés pour annoncer leur calendrier», souligne-t-il, rappelant que le nombre de lits de réanimation «n'est pas lourde pour le système de santé et permet la reprise du rythme de routine des soins», tandis que la situation immunitaire des citoyens couplée à l'absence d'une nouvelle mutation» reste rassurante. L’expert a comparé la situation du Maroc à celle de la France, où près de 100 000 infections sont enregistrées quotidiennement et 3 000 lits de réanimation sont occupés sur 5 000 lits, ce qui n’a pas empêché l’hexagone à annoncer une levée des restrictions le 15 mars.

«Oui ! Avec optimisme, beaucoup de données scientifiques ont changé avec Omicron et permettent de réfléchir à la levée progressive des restrictions imposées suite au Covid-19», a-t-il reconnu en plaidant pour une «feuille de route claire et un calendrier clair», qui «reflètent un équilibre entre protection continue du public et rétablissement de la vie sociale et économique».

Pr. Ibrahimi a évoqué, dans ce sens, deux types de restrictions, dont les «décisions que nous avons abandonnées sans l’annoncer» et celles «que nous pouvons mettre à jour», plaidant pour «l’ouverture des stades au public» avec des conditions sanitaires claires et celle des mosquées pour la tenue des prières de Tarawih pendant le mois de Ramadan.

L’expert s’est aussi dit pour «l’allègement des conditions d'entrée au Maroc», la reprise du rythme habituel des soins de santé et l’allègement du protocole sanitaire dans les écoles. «Toutes ces mesures ne peuvent être efficaces sans une communication efficace», conclut-il.