Fès : Hamid Chabat limogé du secrétariat régional du FFD

Le secrétaire général du Front des forces démocratiques (FFD), Mustafa Benali a décidé de relever Hamid Chabat du poste de secrétaire général régional du parti dans la région Fès-Meknès. Dans une réaction à ce limogeage, la «coalition pour le pays», réunissant les pro-Chabat, a qualifié cette décision d’«unilatérale et injuste».

Les pro-Chabat ont ainsi exprimé leur «profond mécontentement» et leur «grande surprise» face à la décision de relever l’ancien maire de Fès de ses fonctions à la tête de la section régional du FFD, rappelant que Hamid Chabat «a renforcé les rangs du parti aux côtés d'une élite de cadres politiques et de compétences aux niveaux local, régional et national». «Cela a constitué un ajout politique qualitatif ayant fait monter le FDF à un niveau avancé sur la scène politique locale et nationale», poursuit la lettre qui rappelle «les résultats importants obtenus par le parti au niveau des élections locales, régionales et parlementaires dans un court délai».

«La décision a été prise en dehors des cadres légaux qui encadrent le travail d'organisation du parti», poursuit la lettre qui considère le limogeage comme «nul» et constituant «une violation flagrante du statut et du règlement intérieur» du FFD. Pour les pro-Chabat, «prendre de telles décisions au hasard sans se référer aux structures du parti est considéré comme un abus de pouvoir».

La «coalition pour le pays» a appelé le secrétaire général du FFD à respecter «les lois régissant l'institution du parti afin que le concept d'autoritarisme n’éclipse pas celui du respect des attributions, ce qui aura des conséquences désastreuses sur les performances du parti aux niveaux local, régional et national». La même source rappelle à Mustapha Benali que «le Congrès national du parti sera organisé dans quelques semaines».

La décision de limoger Chabat intervient dans le contexte de la course qui oppose l’ancien maire de Fès à l'actuel secrétaire général du parti, pour diriger le FFD. La formation politique prévoit, en effet, de tenir son congrès national les 26 et 27 mars prochains.