Maroc : Série de mesures du Crédit agricole pour atténuer les effets de la sécheresse sur les agriculteurs

Le Crédit agricole du Maroc (CAM) mobilisera 6 milliards de DH pour le déploiement du programme de lutte contre les effets de la sécheresse, suite aux instructions du roi Mohammed VI, dans le cadre d’une enveloppe de 10 milliards de DH pour lutter contre les effets de la sécheresse. De ce fait, l’institution bancaire se mobilise pour accompagner les mesures d’urgence du gouvernement et fournir l’aide aux agriculteurs et éleveurs concernés a indiqué un communiqué.

Le CAM vise ainsi à remplir sa mission de service public et son soutien au monde rural, à travers un ensemble de mesures présentées en réunion interministérielle, tenue le 17 février sous l’égide du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. «Le dispositif d’atténuation des effets de la sécheresse et leurs impacts sur les agriculteurs, prévu par la Banque et ses filiales (Tamwil El Fellah), s’articule autour de 3 axes», dont la mise en place de l’enveloppe de 6 MMDHS, pour le «financement des cultures printanières à travers le Produit Filaha rabiiya», ainsi que «le financement et l’entretien de l’arboriculture via le Produit Al Ghars».

Aussi, «le CAM accordera aux arboriculteurs des financements pour continuer à assurer l’entretien nécessaire de leurs vergers, notamment l’irrigation, l’acquisition de fertilisants, les traitements phytosanitaires» dans le but de «réduire l’impact du déficit pluviométrique sur les activités arboricoles et sauvegarder les futures productions». Le groupe bancaire contribuera aussi au financement de la sauvegarde du cheptel. «Dans le but d’aider les éleveurs à sauvegarder leur cheptel et pouvoir acquérir l’orge (2Dhs/Kg) mis à leur disposition par les services du MAPMDREF au niveau des différents souks du Royaume, le Crédit Agricole du Maroc leur accordera des crédits pour l’achat d’aliment de bétail», a ajouté la même source. Le groupe participera au financement de la reconstitution du cheptel laitier.

Le CAM participe également au «financement du comblement des besoins du marché national en céréales et en aliments de bétail», en concertation avec les services du ministère de l’Agriculture, avec des mécanismes de contrôle et de suivi arrêtés avec les services concernés et notamment l’ONICL. Par ailleurs, la contribution portera sur le traitement de l’endettement des agriculteurs pour leurs échéances à venir.

Pour les petits agriculteurs de toutes les filières agricoles, il a été décidé du «report avec décalage d’une année des échéances des crédits échus», ainsi que la «suspension des actions en justice anciennement intentées». Pour les autres agriculteurs, «la situation de leur endettement sera examinée, au cas par cas, et des facilités de paiement leur seront accordées selon leur capacité de remboursement». Un reprofilage de l’endettement sera aussi étudié, «pour proposer des solutions optimales et réalistes».

L’aide portera, par ailleurs, sur l’«accompagnement financier des investissements innovants en matière d’eau d’irrigation», avec la «mise en place de solutions innovantes pour financer des investissements, privés ou dans le cadre de Partenariat Public Privé (PPP), visant à améliorer l’accès à l’eau d’irrigation et à en réduire le coût». Au-delà des investissements classiques, ces solutions concernent les unités locales de désalinisation, y compris les ressources en eau provenant des nappes phréatiques saumâtres dans les régions de Doukkala et de l’Oriental, ou la reconversion à l’énergie solaire pour réduire le coût du pompage.