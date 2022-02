Le PJD condamne la normalisation avec Israël mais ménage l’Etat marocain

Le secrétaire général du Parti de la justice et du développement, Abdelilah Benkirane. / DR

La session ordinaire du conseil national du PJD, tenue les 19 et 20 février, s’est conclue par la publication ce lundi d’un communiqué. Sur les relations entre le Maroc et Israël, les «frères» d'Abdelilah Benkirane ont préféré joué la prudence, évitant de condamner ouvertement le rétablissement, acté le 10 décembre 2020, des liens avec Tel-Aviv.

«Quelles que soient les raisons ayant poussé l'Etat à aller dans le sens de reprendre ses relations avec l'Etat d'occupation sioniste, le conseil national réaffirme que le Parti de la Justice et du Développement a été et sera aux côtés de la résistance (palestinienne, ndlr) et contre la normalisation avec l'occupation sioniste», indiquent-t-ils.

Une position conforme à la ligne suivie par le Parti de la Lampe. Pour rappel, lors de sa réunion du lundi 29 novembre, le secrétariat général du PJD avait abordé la visite du ministre israélien de la Défense Benny Gantz au Maroc, mais sans la condamner.

Benkirane avait, d’ailleurs, endossé l’habit de l’avocat pour défendre la politique étrangère du royaume. «Sa Majesté le Roi ne cesse de réitérer son appui aux Palestiniens mais il fait face à des problèmes et à des circonstances particulières (…) Il a avec lui 40 millions de personnes qui comprennent les circonstances et le problème que nous avons dans des provinces du sud», avait-t-il souligné, à l’occasion d’une rencontre interne de son parti, tenue le 5 décembre à Rabat.