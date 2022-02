Huelva : Début du procès d'un gérant accusé d'agressions sexuelles de saisonnières marocaines

Le procès d'un gérant d’une ferme située à Moguer, dans la province de Huelva, soupçonné d'être impliqué dans des affaires liées à l'agression sexuelle de quatre saisonnières marocaine, débutera le vendredi 25 février. Selon à l'agence de presse espagnole EFE, qui cite aussi l'acte d'accusation déposé par le ministère public, les événements de l'incident remontent à la période entre avril et mai 2018, soit lors de l’éclatement de l’affaire Huelva Gate relaté sur Yabiladi.

En février de l’année dernière, le parquet de Huelva avait requis une peine d’emprisonnement de quatre ans et demi à l’encontre de F.C., reconnu comme «coupable» par le procureur qui a requis 9 mois de prison pour chaque victime de crime de harcèlement sexuel ainsi qu’un an et demi pour l’agression sexuelle.

Dans une ferme située à Paraje Las Malvinas, à Moguer, quatre saisonnières avaient déposé plainte contre le gérant. Leurs témoignages, recueillis par la police nationale et la garde civile, pointent du doigt le même auteur présumé des abus. De nationalité espagnole, l’individu avait été interpellé par la police nationale puis poursuivi en état de liberté provisoire, suite à la fin de l’enquête menée par le procureur.

Ce dernier avait expliqué comment l’accusé «entrait dans les maisons où étaient hébergées les saisonnières, sans autorisation». «Il y restait, même pendant que les femmes se lavaient», ajoute l’acte de l’accusation qui raconte certaines des situations que les victimes ont vécues des mains de ce gérant.

Le procureur avait exigé une interdiction d'approcher ou de communiquer avec les saisonnières, que ce soit à leur domicile et tout endroit où elles se trouvent en cas de retour en Espagne, avec l'imposition d'une distance de plus de 200 mètres. Il avait demandé aussi, en matière de responsabilité civile, une indemnité de 3 000 euros pour les dommages moraux causés par le crime de harcèlement des femmes et de 6 000 euros supplémentaires pour les agressions sexuelles subies.