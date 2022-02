Maroc-Israël : Signature d'un accord de coopération économique par Ryad Mezzour et Orna Barbivai

La ministre israélienne de l’Économie et de l’industrie en visite au Royaume, Orna Barbivai, et le ministre marocain de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour. / DR

Un accord de coopération en matière de commerce et d’investissements a été signé, ce lundi, par le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, et la ministre israélienne de l’Économie et de l’industrie en visite au Royaume, Orna Barbivai. En vertu de cet accord, le Maroc et Israël s’engagent à faciliter l’investissement et le commerce dans les secteurs de l’industrie 4.0, l’agroalimentaire, l’automobile, l’aéronautique, le textile, les technologies de l’eau, les énergies renouvelables, l’externalisation des services, les dispositifs médicaux et l’industrie pharmaceutique.

L'accord vise aussi à créer des zones industrielles qualifiées au Maroc qui permettront de concrétiser la coopération tripartite Maroc-Israël-États–Unis dans le domaine du commerce et de l’investissement et de faciliter l’accès direct des marchandises produites dans ces Zones au marché américain, apprend-on d'un communiqué du ministère de l'Industrie marocain. Aussi, il prévoit la participation aux foires commerciales et conventions économiques qui se tiendront dans les deux pays, l’échange d’expertise et l’organisation d’événements promotionnels et de visites d’affaires et vise à instaurer une coopération bilatérale sur les questions de normalisation et de réglementation, entre les entités du secteur privé des deux pays et dans les domaines de la recherche et développement, de l'innovation et des petites et moyennes entreprises.

«C’est une rencontre fondatrice qui nous a offert la possibilité d’identifier les domaines et les pistes de collaboration et de partenariat industriel et commercial bilatéral. Après plus d’un an de la reprise des relations diplomatiques, le Maroc et Israël ont posé les jalons d’un partenariat innovant multidimensionnel. Aujourd’hui, c’est une nouvelle étape que nous entamons sur le chemin de notre partenariat que nous voulons intense, fructueux et mutuellement bénéfique», a déclaré M. Mezzour.

Israël souhaite porter ses échanges avec le Maroc à 500 millions de dollars (4,72 milliards de dirhams) par an, contre 131 millions de dollars (1,236 milliard de dirhams) actuellement, a rapporté la ministre israélienne selon Reuters.

À l'issu de la réunion, il a été convenu de la tenue de la première session du comité mixte prévu par l’Accord de coopération économique et commerciale et d’organiser un Forum d’hommes d’affaires des deux pays, conclut le communiqué.