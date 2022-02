Championnat scolaire d'Afrique : Les Lioncelles décrochent le titre après avoir battu l'Afrique du Sud

L'équipe féminine de football scolaire a remporté, dimanche, le championnat d'Afrique, organisé par la République démocratique du Congo. Les Lioncelles ont ainsi battu l'Afrique du Sud (1-0). Le Maroc était représenté durant cette coupe par l'établissement Omar Ibn Al-Khattab de Rabat. Le championnat scolaire d'Afrique s’est déroulé du 17 au 21 février, dans la capitale congolaise, Kinshasa.

La Fédération royale marocaine de Football (FRMF) a félicité les Lioncelles en applaudissant cette réussite.

Dans cette compétition, le Maroc était également représenté, chez les hommes, par l'équipe du Lycée El Kindi de la ville de Berkane, qui a été classée à la 3e place, après sa défaite contre l'équipe congolaise. Celle-ci a ensuite battu le Sénégal et décroché le titre.

A rappeler que les équipes de l'établissement Omar Ibn Al-Khattab et du lycée et El Kindi ont pris part au championnat africain après avoir remporté le championnat national, organisé par la Fédération royale marocaine du sport scolaire, en partenariat avec la FRMF et qui a connu la participation de 12 équipes.