Anniversaire du M20F : Des manifestations dans plusieurs villes contre la hausse des prix

À l'occasion du 11ème anniversaire du Mouvement du 20 février (M20F), plusieurs villes ont connu, dimanche, des sit-in et des manifestations au cours desquelles des slogans ont été lancés pour dénoncer les récentes hausses des prix de nombreux produits de base et des carburants. Les sit-in ont été organisés dans des dizaines de villes marocaines, en réponse à l'appel du Front social marocain, formé par des organisations politiques de gauche, des syndicats et des associations, en plus du mouvement Al Adl Wal Ihsane.

Les manifestants ont ainsi scandé des slogans dénonçant la flambée des prix des produits et des carburants et appelant à une intervention des autorités pour protéger le pouvoir d’achat des citoyens. À Tanger, Rabat, Fès, Casablanca, Oujda, Taza et d'autres villes, des dizaines ont réclamé la «liberté» et la «justice sociale», appelant au passage au «départ du gouvernement d’Aziz Akhannouch».

Ils ont aussi brandi des slogans contre l'obligation du pass vaccinal et l'imposition de ce document pour obtenir des documents administratifs, ou d'accéder aux administrations publiques.

Le Front social avait déclaré, dans un communiqué, que ces manifestations interviennent en réponse à «l'exacerbation de la tyrannie, la manipulation de la volonté populaire et la poursuite par l'État de sa politique libérale brutale», critiquant au passage les conséquences de celle-ci, comme «l’austérité et l’atteinte aux services publics de base», en plus du «coût de la vie exorbitant» ainsi que les «arrestations politiques» et les atteintes aux libertés.