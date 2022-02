Sahara occidental : De Mistura rencontre la cheffe de la diplomatie suédoise

Staffan De Mistura poursuit ses rencontres, après sa première visite dans la région. Dimanche, sur son compte Twitter, la ministre suédoise des Affaires étrangères Ann Linde a annoncé avoir rencontré l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental à Munich. «Heureuse de rencontrer Staffan de Mistura à Munich. Soutien total pour son travail important et difficile», a-t-elle écrit, après avoir salué «chaleureusement» sa nomination.

