Belgique : Un consulat mobile à Charleroi au profit de la communauté marocaine

Le consulat général du Maroc à Liège et au Grand-Duché du Luxembourg a organisé, samedi, un service consulaire mobile destiné à la remise des documents officiels et aux prestations administratives au profit de la communauté marocaine résidant dans la ville de Charleroi et de sa région.

Cette action de proximité a connu une grande affluence des membres de la communauté marocaine, soit plus de 200 personnes, qui ont procédé au retrait de leurs cartes nationales, passeports et divers documents, selon un communiqué du Consulat. D’autres prestations ont également été dispensées, comme l’immatriculation des ressortissants marocains et des consultations juridiques.

À cette occasion, le consul général du Royaume, Abdelkader Abidine, s’est entretenu avec le député-bourgmestre de Farciennes, Hugues Bayet, en présence de l’échevin Ozcan Nizam et de la conseillère communale Nadia Mouttaki, des opportunités de la région au plan socio-économique ainsi que du rôle de la communauté marocaine en termes de participation active à l’essor de cette région à divers niveaux.

M. Bayet a rencontré à cette même occasion les membres de la communauté marocaine, notamment de jeunes cadres, et effectué en compagnie du consul une visite à l’école marocaine en charge de l’apprentissage de la langue arabe «Life Training Academy» où ils ont échangé avec des enseignants et de jeunes apprenants.

La Life Training Academy, fondée par de jeunes marocains, dispense également des cours privilégiant des méthodes en pédagogie active fondées sur l'apprentissage expérientiel, l'autonomie, la créativité et la confiance en soi. Elle représente aussi un modèle en termes de rapprochement interculturel en favorisant une meilleure connaissance des valeurs socio-culturelles de la Belgique et du Maroc.