Football : Le Raja de Casablanca se sépare officiellement de son entraîneur Marc Wilmots

Le Raja de Casablanca a annoncé officiellement s'être séparé de son entraîneur belge Marc Wilmots et l’ensemble de son staff technique. Dans un communiqué sur sa page Facebook officielle, le Raja précise que cette décision intervient au terme d’une réunion du bureau directeur, dimanche soir.

Le Raja a remercié l’entraîneur belge «pour ses efforts et les services qu’il a rendus au club», lui souhaitant «bonne chance dans son parcours sportif».

Wilmots a été désigné entraîneur du Raja le 11 novembre dernier, succédant ainsi au Tunisien Lassaad Chabbi. Surnommé le Taureau de Dongelberg, Wilmots avait a brièvement entrainé Schalke entre mars et juin 2003, puis Saint-Trond entre juillet 2004 et février 2005. Il avait guidé la Belgique en quarts de finale de la coupe du monde en 2014 et de l’Euro 2016, mais la défaite contre le Pays de Galles a poussé la fédération belge à le limoger malgré son titre d'entraineur de l'année au Globe Soccer Awards 2015.

Entre avril et novembre 2017, il entraine la sélection nationale de Côte d’Ivoire, mais quitte ses fonctions suite à la non-qualification de l’équipe à la coupe du monde de 2018, avant de rejoindre la sélection nationale d’Iran en mai 2019 pour finalement démissionner en décembre de la même année.