France : Anasse Kazib, le candidat à la présidentielle convoqué par la police

Le syndicaliste et candidat marxiste à l’élection présidentielle d’origine marocaine, Anasse Kazib, a annoncé sur les réseaux sociaux avoir été convoqué au commissariat de police du 5e arrondissement de Paris le 3 mars suite à sa participation à un rassemblement de solidarité devant la Sorbonne début février. Suite à sa convocation, le candidat français d'origine marocaine a annoncé tenir un rassemblement devant le commissariat le jour de sa convocation.

Dans une courte vidéo, Anasse Kazib, révèle que le procureur s’est auto-saisit, dénonçant qu’il n’a pas été «inquiété» par la mobilisation d’extrême droite qui essaie d’empêcher la tenue d’une conférence d’un candidat à l’élection présidentielle ou qui placarde des affiches «islamophobes et raciste dans tout le quartier latin», mais par le rassemblement en soutien à la conférence.

⭕️ Urgent ! Je suis convoqué au commissariat le 3 Mars à 10h suite à la conférence de la Sorbonne. Après toutes les pressions, l’invisibilisation des médias, les menaces fascistes, voilà le procureur qui veut m’intimider politiquement à 12 jours de la fin des parrainages ! Stop ! pic.twitter.com/NCCMcdwcuT — Anasse Kazib (@AnasseKazib) February 19, 2022

Le candidat a déclaré subir de la «pression politique par la police et la justice» qui chercherait à l’intimider, assurant que «tout le poids d’un système» et contre sa candidature et cherche à l’empêcher d’obtenir les 500 signatures pour être reconnu candidat. «On ne va pas les laisser museler le seul candidat ouvrier issu de l’immigration à cette présidentielle, on va se battre jusqu’au bout», assure-t-il enfin.

Le candidat «Révolution permanente» avait été convié à l’université pour une conférence, ce qui avait provoqué la colère de l’UNI et de groupes d’extrême droite, ces derniers ayant lancé une campagne de menaces visant le candidat et la tenue de la conférence, contraignant la Sorbonne à renoncer à sa tenue à l’intérieur.