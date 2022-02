Discussion autour de l'investissement en Commission des finances avec le wali de Bank Al-Maghrib

L'investissement et l'accès des entreprises au financement bancaire ont été au centre d'une rencontre, tenue mardi dernier, par la Commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants, avec wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri.

Présidée par Mohamed Chaouki, le président de ladite Commission, cette rencontre initiée sous le thème «Bank Al-Maghrib et la situation de l'investissement» s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 45 du statut de la Banque centrale, indique la Chambre des représentants dans un communiqué. Elle a pour objectif de discuter de la problématique d'accès des entreprises au financement bancaire et des données de la politique monétaire à la lumière de la crise du Covid-19, outre le rôle de celle-ci de relancer l'économie, promouvoir l'entrepreneuriat et stimuler sa compétitivité.

M. Jouahri a présenté un exposé détaillé des efforts déployés en matière d'investissement, dans lequel il a relevé que le Maroc, malgré l'effort d'investissement déployé, effort d'investissement en valeur de 32% en moyenne, n’a pas pu encore réaliser le rattrapage économique désiré.

Les membres de la Commission ont ainsi soulevé un certain nombre de problématiques et contraintes auxquelles sont confrontées les entreprises pour accéder au financement bancaire, en particulier celles relatives aux garanties exigées par les banques. Il s’agit également des problématiques rencontrées par les PME, dont notamment l’augmentation des commissions bancaires sans tenir compte de l’aggravation des conditions de ces structures suite à la crise sanitaire.

La rencontre a aussi été l’occasion d’évoquer la problématique de la hausse de certains biens de consommation, son impact sur le pouvoir d’achat des citoyens et le rôle de la Banque centrale dans le maintien de la stabilité des prix.

Le Wali de BAM a souligné la nécessité de concerter les efforts afin de relever les défis liés à l’amélioration du taux de croissance et la création de davantage d’emplois, mettant en exergue la résilience du système bancaire national face aux crises.