Espagne : Le Maroc troisième sur la liste des menaces [Sondage]

Le Maroc est toujours considéré comme une réelle menace pour la sécurité de l’Espagne. En témoigne, la 42e édition de l’enquête d’opinion réalisée par l’Institut Royal Elcano. Le royaume occupe la 3e place des préoccupations des voisins ibériques avec 20% des opinions, soit une hausse de 5% en comparaison avec la dernière édition effectuée en novembre par le même think-tank.

Ce résultat révèle aussi que le discours véhiculé par la formation Vox contre le Maroc séduit de plus en plus d’électeurs espagnols. Le royaume représente une source d’inquiétude, notamment pour les partisans d’extrême droite par rapport aux militants et sympathisants du centre ou de la gauche, explique Elcano.

A noter que la menace du terrorisme djihadiste a enregistré un bond spectaculaire pour se classer première avec 54% contre seulement 14% dans la dernière édition. Même constat pour la Russie et ses 34% des opinions. Le conflit avec l’Ukraine est à l’origine de ce résultat, sachant que dans son édition de novembre, seuls 5% des Espagnols considéraient Moscou comme une menace possible pour leur pays.