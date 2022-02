Une délégation parlementaire marocaine tient une série d'entretiens aux Nations Unies à New York

Une délégation parlementaire marocaine a eu une série d’entretiens, à New York, avec ses homologues de plusieurs pays participant à l’Audition parlementaire 2022 aux Nations Unies les 17 et 18 février. Ces entretiens ont porté sur la coopération bilatérale, notamment dans le domaine parlementaire, la concertation au sujet des questions d'intérêt commun et la mise en place de relations permanentes entre les instances et commissions parlementaires de part et d'autre.

La délégation marocaine est composée des représentants, Mustapha Reddad, du Groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI), Omar Hejira, du Groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme, Fouad Kadiri, troisième vice-président de la Chambre des conseillers, membre du Groupe istiqlalien, Kamal Ait Mik, membre du Groupe du RNI, Hassan Choumais, membre du Groupe Authenticité et modernité et Abdelouahed Darouich, conseiller général, chargé de la diplomatie parlementaire.

Ainsi, les membres de la délégation se sont entretenus avec la délégation parlementaire israélienne conduite par Avi Dicter et Sharon Roffe-Ofir, membres du Knesset. Lors de cette entrevue, les parties ont mis en avant les liens culturels et historiques unissant les deux pays, soulignant que les relations maroco-israéliennes sont promises à un bel avenir à la faveur des accords signés récemment entre les deux parties.

La délégation marocaine a également eu des entretiens avec ses homologues du Qatar, de Jordanie, de France, d’Italie, de Belgique, de la Suisse et de la République démocratique du Congo (RDC), axés notamment sur le renforcement de la coopération parlementaire dans un contexte de crise sanitaire et de défis géopolitiques, et ce, au service des pays et des peuples.

Initiée par l’UIP et le Bureau du président de l'Assemblée générale de l’ONU, l'Audition parlementaire 2022 a pour objectif de faire progresser le débat mondial aux Nations Unies et dans les capitales du monde autour du développement durable dans un contexte marqué par une crise sanitaire sans précédent née de la pandémie de Covid-19.