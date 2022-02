Décès du peintre marocain Houcine Tallal

L’artiste peintre Houcine Tallal, né en 1945 à Casablanca, est décédé, apprend-on ce samedi de l’entourage. Feu Houcine Tallal avait commencé à peindre avant sa mère, la très célèbre Chaibia, figure de la peinture marocaine contemporaine.

Houcine Tallal a réalisé sa première exposition en 1965 et a présenté ses œuvres au Maroc, en Europe et aux États-Unis. Pour Alain Flamand, spécialiste de la peinture contemporaine au Maroc, Tallal était le peintre marocain de «la solitude et de l'essentiel par excellence».