Espagne : L'ASADEH saisit la Cour Suprême sur sa plainte contre Brahim Ghali pour génocide

L'Association sahraouie pour la défense des droits de l'Homme (ASADEH) a annoncé vendredi qu’elle allait déposer un recours en cassation devant la Cour Suprême espagnole après avoir vu sa plainte contre le leader du Front Polisario, Brahim Ghali, rejetée par l’Audience Nationale sans apprécier un crime de génocide, rapporte Europa Press.

L’association a assuré sa «pleine confiance dans la justice espagnole», continuant ainsi sa lutte «contre l'impunité et pour que toutes les personnes impliquées» des ces «crimes contre l'humanité comparaissent, soient jugées et paient pour les atrocités commises contre une partie» de la «population des camps de Tindouf» en Algérie.

Le recours à la Cour Suprême intervient après que la chambre criminelle ait rejeté l’appel déposé par l’ASADEH qui demandait que l’Audience poursuive Ghali pour un crime présumé de génocide commis entre 1975 et 1991 contre les réfugiés sahraouis à Tindouf, des faits qui ne sont pas prescrits pour l’accusation et qui justifie l’arrestation de l’accusé.

Jeudi, les magistrats de la première section ont décidé que «les faits de l'affaire ne constituent pas le crime de génocide et en raison de l'extinction de la responsabilité pénale due à la prescription des crimes faisant l'objet de l’enquête». Aussi, pour les juges, «tout indique» que les victimes «partagent la même nationalité sahraouie, de sorte que le critère de la nationalité n'est pas utile pour estimer la concomitance de l'élément objectif du crime de génocide. Il n'est pas non plus possible de distinguer un sous-groupe parmi les ressortissants sahraouis sur la base de leur ethnie, en l'occurrence parce qu'ils sont d'origine espagnole. L'élément objectif caractéristique du crime de génocide fait donc défaut, ce qui empêche de l'envisager même de manière circonstancielle».

Le tribunal estimait en outre que les faits étaient prescrits, le bureau du procureur expliquant que «les faits imputés au défendeur s'étendent jusqu'en 1990, selon les accusations les faits se terminent en 1991, même en acceptant hypothétiquement cette dernière date, les 20 ans de prescription se sont écoulés sans activité procédurale effective pour l’interrompre».