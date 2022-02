Maroc : CA record de 24,2 MMDH pour les exportations des produits de la mer en 2021

Les expéditions des produits de la mer ont totalisé, au terme de l'année 2021, 778 mille tonnes pour un chiffre d'affaires (CA) de 24,2 milliards de dirhams (+15%), réalisant ainsi un nouveau record en termes de valeur, annonce, vendredi, le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

La hausse de la valeur est expliquée par l'amélioration du CA des céphalopodes congelés de 53% (40% du CA total en 2021), dont le poulpe congelé (+66%) suite à l'augmentation du volume expédié de 9% et de son prix moyen de 51% et le calmar congelé (+50%) en raison de l'accroissement du volume expédié de ce produit de 15% et de son prix moyen à l'export de 31%, précise le ministère dans un communiqué.

En termes de volume, les exportations des produits de la mer ont marqué un léger repli de 4% résultant essentiellement de la diminution de la farine de poisson (-25%), de la conserve de sardines (-18%) et de la sardine congelée (-14%), qui représentent 53% du volume total des exportations en 2021.

Ces performances sont les fruits de projets phares menés dans le cadre de la stratégie Halieutis lancée par le roi Mohammed VI en 2009 portant sur la durabilité de la ressource, sur la performance du secteur ainsi que sur la compétitivité des produits de la mer. Ce bilan positif a été réalisé dans un contexte instable toujours marqué par la crise sanitaire du Covid-19. Le secteur de la pêche maritime a ainsi fait preuve de résilience et d’agilité grâce à la coordination et à la mobilisation continues de l’ensemble des parties prenantes, conclut-il.